РАЗОБРАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИ Машина привезла песок
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РАЗОБРАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИ Машина привезла песок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машина (подлежащее) привезла (сказуемое) песок (дополнение)
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