1)Ситец 2)Бязь 3)Фланель 4)Мангополам Рассказать о этих тканях
Технология
1)Ситец 2)Бязь 3)Фланель 4)Мангополам Рассказать о этих тканях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несмотря на то, что появилось очень много синтетических тканей, любовь к натуральным материалам прочно сохраняется. Об этом можно судить по натуральному постельному белью в каждом доме. Самое популярное — из бязи. Бязь на Руси известна издавна. В Московское государство ее привозили купцы из Азии еще в 16 веке. Название ткани происходит от арабского «bäzz». В конце 18 века ее стали производить в Кинешемском уезде. Из доступной по цене материи шили подкладки на кафтаны и солдатское белье. В 19 веке из набивной бязи шили детскую и женскую одежду, а из гладкоокрашенной – подкладки пальто.
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