Помогите пожалуйста по геометрии!!!7 класс!!! угол (ав) равен 120°,угол(ас) равен 150°,н??йдите угол (вс).для каждого случая сделайте чертёж

Геометрия
Помогите пожалуйста по геометрии!!!7 класс!!! угол (ав) равен 120°,угол(ас) равен 150°,н??йдите угол (вс).для каждого случая сделайте чертёж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вс=120+150=270градусов Так или не так
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