Придумать 5 сложных и 5 простых предложений.

Русский язык
Придумать 5 сложных и 5 простых предложений.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные: 1. В то время когда я делала уроки в комнату зашёл мой брат. 2. Я пела песню а Ира играла на гитаре.  3. Я люблю играть на компьютере а Лёша любит читать 4. Я умею говорить на французском а Женя говорит на немецком 5. Катя Играет в песочнице а Лера качается на качелях.  Простые:  1. Моя мама работает учителем 2. Мой брат учиться в третьем классе 3. Я не люблю ходить в школу 4. Роберт купил себе компьютер  5. Маша учиться на пятёрки
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