Менин отаным казакстан шыгарма жоспары керек
Қазақ тiлi
Менин отаным казакстан шыгарма жоспары керек
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Кіріспе Қазақстан тарихы негізгі болім а) Казахстан тәуелсіз мемлекет ə) Казахстан туралы жалпы малиметтер Корытынды Мен елиммен макианамын
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