Помогите плиз. Даю 20 баллов. Очень надо. Заранее спасибо.
История
Помогите плиз. Даю 20 баллов. Очень надо. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,4 + 5,6 - 2. _людей_ _наследству_ 3. 1)-духовенство-белое | черное 2)Вассал, сеньор, рыцари, маркизы, бороны, герцоги, графы, король 3)Крестьяне, торговцы, ремесленники 4. - -землю(луга) - -за землю -феодалу(гоподину) Дальше сам)
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