1. Какое количество теплоты требуется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 30г??адусов цельсия. 2. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании до 50 градусов цельсия.
Физика
1. Какое количество теплоты требуется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 30г??адусов цельсия. 2. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании до 50 градусов цельсия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*(t ₂-t₁) 4200Дж/кг*°С*3кг*(100°С-50°С)= 630000Дж=630кДж
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