1. Какое количество теплоты требуется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 30г??адусов цельсия. 2. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании до 50 градусов цельсия.

Физика

1. Какое количество теплоты требуется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 30г??адусов цельсия. 2. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании до 50 градусов цельсия.

Автор: Гость