Сатурн находится дальше от Солнца, чем Земля. На какой из этих планет год длиннее? ??очему?

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Сатурн - это шестая планета Солнечной системы, состоящая из газа. Так как она вращается по более большому эллипсу, чем Земля, и она находится на большем расстояние от Солнца, чем Земля, то соответственно год будет намного длиннее, чем на Земле (29,5 лет)