Сатурн находится дальше от Солнца, чем Земля. На какой из этих планет год длиннее? ??очему?
Биология
Сатурн находится дальше от Солнца, чем Земля. На какой из этих планет год длиннее? ??очему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сатурн - это шестая планета Солнечной системы, состоящая из газа. Так как она вращается по более большому эллипсу, чем Земля, и она находится на большем расстояние от Солнца, чем Земля, то соответственно год будет намного длиннее, чем на Земле (29,5 лет)
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