Для приготовления напитка смешали персиковый и яблочный сок. 5л персикового по 17 руб за 1 л, и 3 л яблочного. найдите цену яблочного сока, если цена напитка 15 руб 50 коп, за 1 л.

Математика

Для приготовления напитка смешали персиковый и яблочный сок. 5л персикового по 17 руб за 1 л, и 3 л яблочного. найдите цену яблочного сока, если цена напитка 15 руб 50 коп, за 1 л.

Автор: Гость