Для приготовления напитка смешали персиковый и яблочный сок. 5л персикового по 17 руб за 1 л, и 3 л яблочного. найдите цену яблочного сока, если цена напитка 15 руб 50 коп, за 1 л.

Математика
Для приготовления напитка смешали персиковый и яблочный сок. 5л персикового по 17 руб за 1 л, и 3 л яблочного. найдите цену яблочного сока, если цена напитка 15 руб 50 коп, за 1 л.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.е 5л*17+3*х это общая стоимость смешанных соков. Итого литров получилось 8.среднее значение:(85+3х):8=15,50 . Х=13руб- стоимость яблочного сока. Проверка (85+3*13):8=15,50
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