Анализ 21 сцены 3 действие горе от ума

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Анализ 21 сцены 3 действие горе от ума
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Автор: Гость
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Гость:
«Горе от ума» - одна из ярчайших и талантливейших комедий в русской литературе. Она затрагивает многие вопросы и проблемы жизни русского общества начала 19 века. Н. В. Гоголь считал «Горе от ума» общественной комедией, то есть ставил социальные проблемы в комедии во главу угла.     Я считаю, что дворянская Москва ярче всего раскрылась в 3 действии комедии, в сцене бала. Здесь она противопоставлена Чацкому, как новой, им еще неизвестной силе. Огромная заслуга Грибоедова в том, что он создал широкую сатирическую картину жизни дворянского общества тех лет. Он не ограничивался изображением Фамусова и Скалозуба, а расширил картину введением других персонажей – гостей в доме Фамусова. Все эти люди объединены общими взглядами, но каждый имеет свой яркий сатирический портрет. Вот перед нашими глазами проносится доносчик и картежный шулер Загорецкий, чинно прохаживаются вздорные и брюзгливые Хрюмины, семенят нелепые Тугоуховские. Все уважительно обходят властную, грубую, деспотичную Хлестову. Рядом с кем-то болтает глупый и ветреный Репетилов. Вот Наталья Дмитриевна Горич при всех отчитывает своего слабохарактерного мужа Платона Михайловича. Злая, недовольная всем Хрюмина-внучка считает себя приверженкой хорошего тона, поэтому разговаривает исключительно на французском языке. Сейчас она веселится в доме Фамусова, а после будет нещадно ругать и его, и всех гостей. Многочисленные князья Тугоуховские признают в людях только знатность, богатство и чины. Княжны интересуются только нарядами и сплетнями, а их родители озабочены поиском выгодной партии для дочек. Заядлые сплетники господа N. и D. злорадно распространяют слух о сумасшествии Чацкого.      Но это еще не вся дворянская Москва. Из разговоров гостей мы узнаем, что подобных им людей великое множество (Кузьма Петрович, Фома Фомич, Татьяна Юрьевна, Марья Алексеевна и другие). Гости Фамусова во главе с хозяином дома олицетворяют собой косность, моральное ханжество, нравственное уродство и пошлость. Об этой «мучителей толпе» Чацкий говорит:     В любви предателей, вражде неутомимых,     Рассказчиков неукротимых,      Нескладных умников, лукавых простаков,     Старух зловещих, стариков,     Дряхлеющих над выдумками, вздором.     Это общество не может простить лишь одного: ума, свободного образа мыслей, независимости мнений, нравственного превосходства Чацкого. Поэтому они с такой ненавистью преследуют героя и с такой готовностью подхватывают сплетню о его сумасшествии. Я думаю, не случайно этот слух распускает именно Софья. Такой поступок является огромнейшим предательством с ее стороны. Мне кажется, что тем самым она стала полноправным членом фамусовского общества. Раньше она чем-то отличалась от своего окружения, за это ее и полюбил Чацкий. Я считаю, что Софью можно назвать еще одной жертвой дворянской Москвы. 
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