Что значат слова карбас, мотодорка, пестерь, тонах или тонях
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Что значат слова карбас, мотодорка, пестерь, тонах или тонях
Ответ(ы) на вопрос:
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Ка́рбас, также карба́с и карбус, (вепс. karbaz) — парусно-гребное промысловое и транспортное судно среднего размера, одно из основных у поморов и распространённое у жителей Севера и Сибири.Методика — это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий. Близко к понятию технология. Методика отличается от метода конкретизацией приёмов и заПестерь — плетёная из лыка корзина, короб. Пестерь — река в России, протекает в Удмуртиидач. То́ня (в северных диалектах тоня́) — место на реке или водоёме, на котором производится лов рыбы неводом. Невод забрасывают в воду, протягивают известное пространство и затем вытаскивают на берег.
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