Если враг не сдается-его уничтожают. Эссе(согласен ли с утверждением,почему) Это все как связный текст оформить.
Обществознание
Если враг не сдается-его уничтожают. Эссе(согласен ли с утверждением,почему) Это все как связный текст оформить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не всегда унечтожают врага , ноесли он ослаблен ели держится но всё-же несдоётся его можно унечтожить если он тебе мешает но можно почитать его как сильного духом
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