Помогите решить!!!!!!!!!!! а) 1,3+(-0,3)+(-7,4)+0,7= б) -7,4-1,6+(-0,8)+(+2,2)=
Математика
Помогите решить!!!!!!!!!!! а) 1,3+(-0,3)+(-7,4)+0,7= б) -7,4-1,6+(-0,8)+(+2,2)=
Ответ(ы) на вопрос:
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А )-5,7 б)-7,6 аасмпампаапирпааппаа
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