Уравнения: в) 4 1/15 - 1 14/15х = 1 1/6 г) 4 4/9 : ( 2/3Х + 14) = 5/27
Математика
Уравнения: в) 4 1/15 - 1 14/15х = 1 1/6 г) 4 4/9 : ( 2/3Х + 14) = 5/27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 1/15 - 1 14/15x = 11/6 2 4/30x = 55/30 x=2 4/30 - 55/30 x=9/30 4 4/9 : (2/3x+14) = 5/27 4 12/27 : 14 18/27x = 5/27 x=2/27 В уравнениях, тем более таких не силён, не суди строго.
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