Какие проблемы поднимает автор в рассказе "Соня"? Т.Толстая
Литература
Какие проблемы поднимает автор в рассказе "Соня"? Т.Толстая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор показывает нам человеческие образы и характеры обычных людей, которые стремяться прожить жизнь как можно веселее и лучше. Основной идеей и проблемой данного рассказа является любовь, сильная и способная на подвиг. но так же Т.Толстая поднимает проблему "маленького" человека.
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