Какие проблемы поднимает автор в рассказе "Соня"? Т.Толстая

Гость: Гость:

Автор показывает нам человеческие образы и характеры обычных людей, которые стремяться прожить жизнь как можно веселее и лучше. Основной идеей и проблемой данного рассказа является любовь, сильная и способная на подвиг. но так же Т.Толстая поднимает проблему "маленького" человека.