Собака динка выслеживала дичь 90 минут :6 минут она распутывала заячьи следы,3 минуты пугала уток,а остальное время гналась за оленем.скольковремени дианка гналась за оленем.решение и условие.
Математика
Собака динка выслеживала дичь 90 минут :6 минут она распутывала заячьи следы,3 минуты пугала уток,а остальное время гналась за оленем.скольковремени дианка гналась за оленем.решение и условие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-6=84мин после распутывания заячьих следов 84-3=81мин осталось после пугания уток 81мин это остальное время которое она гналась за оленем ответ: 81мин
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