В каком наборе металлов содержится самый легкий, самый тугоплавкий и самый пластичный металлы Выберите один ответ: a. литий, осмий, платина b. магний, никель, золото c. алюминий, вольфрам, хром d. литий, вольфрам, золото

Химия

В каком наборе металлов содержится самый легкий, самый тугоплавкий и самый пластичный металлы Выберите один ответ: a. литий, осмий, платина b. магний, никель, золото c. алюминий, вольфрам, хром d. литий, вольфрам, золото

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