В каком наборе металлов содержится самый легкий, самый тугоплавкий и самый пластичный металлы Выберите один ответ: a. литий, осмий, платина b. магний, никель, золото c. алюминий, вольфрам, хром d. литий, вольфрам, золото
Химия
В каком наборе металлов содержится самый легкий, самый тугоплавкий и самый пластичный металлы Выберите один ответ: a. литий, осмий, платина b. магний, никель, золото c. алюминий, вольфрам, хром d. литий, вольфрам, золото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый тугоплавкий - вольфрам температура плавления около 3400 по Цельсию Самый легкий литий 0,53 г/см3 Самый тяжелый осмий 22,6г/см3 Самый пластичный путь золото будет Самый твердый хром
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