Даны химические элементы: Ba,Be,Sr,Ca,Mg,Ra. расположить их в порядке усиления ЭО
Химия
Даны химические элементы: Ba,Be,Sr,Ca,Mg,Ra. расположить их в порядке усиления ЭО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ra, Ba, Sr, Ca, Mg, Be Есть простое правило: чем выше и правее нахождение элемента в ПСХЭ, тем больше его ЭО. В группах сверху вниз ЭО уменьшается, в периодах слева направо увеличивается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В каком наборе металлов содержится самый легкий, самый тугоплавкий и самый пластичный металлы Выберите один ответ: a. литий, осмий, платина b...
Математика
в школьной столовой можно взять щи борщ грибной суп омлет мясные котлеты компот и чай Сколько разных обедов из трех блюд 1 2 и 3 можно взять в этой...
Математика
Одна таблетка лекарства весит 50 мг и содержит 6% активного вещества. Ребёнку в возрасте до 10 месяцев врач про писал 1,5 мг активного вещества на ...
Русский язык