Помогите пожалуйста!!! В окружность с радиусом 13 вписан равнобедренный треугольник. Известно, что синус угла при основании треугольника равен 12/13. Радиус OM пересекает под прямым углом боковую сторону в точке K. Найдите дли...

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Так как радиус ОМ перпендикулярен боковой стороне, то по определению центра описанной окружности точка К - середина боковой стороны. Пусть основание треугольника АС, тогда ВО равно радиусу R описанной окружности. ОК = ОВ*cosKOB. Угол КОВ равен углу А как взаимно перпендикулярные и cosKOB = cosА . cosA = √(1-sin²A) = √(1-(144/169)) = √(25/169) = 5/13. Тогда ОК = 13*(5/13) = 5.