Добродеятельные(добрые) и порочные(злые) качества героев сказок:Морозко,Золушка и Двенадцать месяцев

Гость: Гость:

Для Золушке и Морозко одинаково, в золушке падчерица была доброй, умной, трудолюбивой, готова была всем помочь не отказывала в помощи, она хотела чтобы другим было хорошо, протягивала руку помощи в трудную минуту, вежливо ко всем относилась,