Добродеятельные(добрые) и порочные(злые) качества героев сказок:Морозко,Золушка и Двенадцать месяцев
Литература
Добродеятельные(добрые) и порочные(злые) качества героев сказок:Морозко,Золушка и Двенадцать месяцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для Золушке и Морозко одинаково, в золушке падчерица была доброй, умной, трудолюбивой, готова была всем помочь не отказывала в помощи, она хотела чтобы другим было хорошо, протягивала руку помощи в трудную минуту, вежливо ко всем относилась,
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