Найдите значения выражения 3 5/12+1 5/6+2,75
Математика
Найдите значения выражения 3 5/12+1 5/6+2,75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=39/12+11/6+275/100=1950/600+1100/600+1650/600=4700/600=7 500/600=7 5/6
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