выдели орфограммы .Cкаждым часом уходящая ночь холодеет.К рассвету воздух уже обж??гает лицо легким морозцем.Трава седеет от первого утренника. Пора вставать .На востоке видны на небе огромные очертания деревьев .Звезды уже едв...
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выдели орфограммы .Cкаждым часом уходящая ночь холодеет.К рассвету воздух уже обж??гает лицо легким морозцем.Трава седеет от первого утренника. Пора вставать .На востоке видны на небе огромные очертания деревьев .Звезды уже едва мерцают.Всходит багровое солнце.иней тает.Прибрежные пески делаются темными от росы.
Ответ(ы) на вопрос:
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