Какие существуют типы воздушных масс и каковы их свойства?
География
Какие существуют типы воздушных масс и каковы их свойства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их очень много тропическая экватрияльная умеренная и другие подробно найди в учебнике
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