Сделать снимок это соглосование

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Сделать снимок это соглосование
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сегодня ходил в цирк. Мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку. Моей маме нравится розы. Это мой друг детство. Мой самый лучший день 31 декабря
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