НАЙТИ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВА ПРИМЕРА ! 1.) y = Log 2x+1/5-x 2.) y = Корень 49-x^2/x-10

Математика
НАЙТИ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВА ПРИМЕРА ! 1.) y = Log 2x+1/5-x 2.) y = Корень 49-x^2/x-10
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Применены : свойства логарифмов и арифметического квадратного корня
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