Андрій, Петро і Сергій разом купили мяча. Андрій заплатив 7/16 вартості, петро 8/15 решти, а Сергій 10.5 грн. Скільки гривень коштує мяч?
Математика
Андрій, Петро і Сергій разом купили мяча. Андрій заплатив 7/16 вартості, петро 8/15 решти, а Сергій 10.5 грн. Скільки гривень коштує мяч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так. Я думаю что мяч стоит 25 гривен,26 копеет.Но я так думаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Многоклеточных двустороннесимметричных животных удлиненной формы, не разделенн??х на членики , имеющих полость тела , относят к типу:
Русский язык
Помогите "Учитель сгруппировал слова с окончанием -ой из упр 128 так: 1. областной ск??ростной солнцелюбивый местной крестной 2. близкой легковой...
Математика
Русский язык