3) 4) Помогите вынести общий множитель за скобки
Математика
3) 4) Помогите вынести общий множитель за скобки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14с - 14*3 = 14*( с - 3 ) 8d - 8*5 = 8*( d - 5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Информатика
Для хранения растрового изображения 128×128 отвели 4 килобайта памяти какое максима??ьное цветов в палитре изображения
Математика
Андрій, Петро і Сергій разом купили мяча. Андрій заплатив 7/16 вартості, петро 8/15 решти, а Сергій 10.5 грн. Скільки гривень коштує мяч?
Английский язык