Высота равнобедренной трапеции,проведённая из вершины тупого угла,образует с боковой стороной угол 17 градуса.Найдите углы

Геометрия
Высота равнобедренной трапеции,проведённая из вершины тупого угла,образует с боковой стороной угол 17 градуса.Найдите углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. высота р/б трапеции образует прямой угол с основанием, то угол В=90+17=107 сумма всех углов 360 углы при основаниях равны т.е. А=Д, В =С. В=С =107° А =Д=180-107 =73
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