Высота равнобедренной трапеции,проведённая из вершины тупого угла,образует с боковой стороной угол 17 градуса.Найдите углы
Геометрия
Высота равнобедренной трапеции,проведённая из вершины тупого угла,образует с боковой стороной угол 17 градуса.Найдите углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. высота р/б трапеции образует прямой угол с основанием, то угол В=90+17=107 сумма всех углов 360 углы при основаниях равны т.е. А=Д, В =С. В=С =107° А =Д=180-107 =73
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Информатика
Для хранения растрового изображения 128×128 отвели 4 килобайта памяти какое максима??ьное цветов в палитре изображения
Математика
Андрій, Петро і Сергій разом купили мяча. Андрій заплатив 7/16 вартості, петро 8/15 решти, а Сергій 10.5 грн. Скільки гривень коштує мяч?
Английский язык