Каковы особенности внешнего строения и передвижения дождевого червя?)
Биология
Каковы особенности внешнего строения и передвижения дождевого червя?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело дождевого червя поделено кольцевыми перетяжками на сегменты. На каждом сегменте имеется по восемь небольших щетинок, которые при движении червя упираются в неровности почвы.
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