Переведите 11 км/ч в м/с

Физика
Переведите 11 км/ч в м/с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11*1000:60*60=11000:3600=3,055555555555556=приблизительно 3,06м/с
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