Физика. Помогите пожалуйста! № 1. Скорость поезда на подъеме 30 км/ч, а на спуске в 3 раза больше. Определите среднюю скорость движения, если спуск в два раза длиннее подъема. № 2. Из города в деревню мотоциклист двигался со ...

Гость: Гость:

S1=S S2=2S V1=30 км/ч V2=90 км/ч Vc-? Vc=So/T T=t1+t2 t1=S/30 t2=2s/90 T=S(1/30+1/90) T=2S/45 So=S1+S2 So=S+2S=3S Vc=3S/(2S/45) Vc=3*45*S/2S Vc=3*45/2=67.5 км/ч 2 дано V1=15 м/с V2=10м/с S1=S2=10500 м Vc-? Vc=So/T So=21000 м Т=t1+t2 t1=S1/v1 t1=10500/15 t1=700 c t2=S2/V2 t2=10500/10=1050 c T=1050+700=1750 c Vc=21000/1750=12 м/с