ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!

Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Граненые стаканы имеют более толстые стенки чем гладкие.Граненые лопаются чаще.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика. Помогите пожалуйста! № 1. Скорость поезда на подъеме 30 км/ч, а на спуске в 3 раза больше. Определите среднюю скорость движения, если спу...
Ответить
Математика
увеличение наименьшее четырехстоечные чисел в 9 раз и результат увеличить в 100 раз
Ответить
Окружающий мир
Дата наступления осени по старинным календарям, или дата прощания с летом
Ответить
Математика
Разрежьте квадрат 5х5 на прямоугольники с периметром 8 8 это мм? или что?? НАРИСУЙТЕ НА БУМАГЕ
Ответить
Русский язык
Это Михайловское. Где здесь обстоятельство, и сказуемое. дам 29 б. скажите пожал??йста.
Ответить