ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Граненые стаканы имеют более толстые стенки чем гладкие.Граненые лопаются чаще.
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