Схема самоуправления .формирование средневековных городов Срочно!!!
История
Схема самоуправления .формирование средневековных городов Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
люди просто в какой-тол момент начали формировать города ради торговли, религии (было открыто множество лавок с религиозной литературой, а так реликвий, которым приходили поклоняться). Так же город был нужен как военный фактор, ибо служил неплохой обороной. В года средневековья было так же много борьбы за самоуправление (обычный жители шли против феодалов, в основном из-за налогов и земли), что послужило принятием демократии. Развитие городов так же поставило начало эпохи Возрождения.
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