Схема самоуправления .формирование средневековных городов Срочно!!!

Гость: Гость:

люди просто в какой-тол момент начали формировать города ради торговли, религии (было открыто множество лавок с религиозной литературой, а так реликвий, которым приходили поклоняться). Так же город был нужен как военный фактор, ибо служил неплохой обороной. В года средневековья было так же много борьбы за самоуправление (обычный жители шли против феодалов, в основном из-за налогов и земли), что послужило принятием демократии. Развитие городов так же поставило начало эпохи Возрождения.