Составить задачу :Во время каникул Витя сделал ? фотографий .Он подорил 6фотографи?? бабушки и 4 фотографии другу.Сколько фотографий осталось у Вити?

Математика

Составить задачу :Во время каникул Витя сделал ? фотографий .Он подорил 6фотографи?? бабушки и 4 фотографии другу.Сколько фотографий осталось у Вити?

Автор: Гость