Составить задачу :Во время каникул Витя сделал ? фотографий .Он подорил 6фотографи?? бабушки и 4 фотографии другу.Сколько фотографий осталось у Вити?
Математика
Составить задачу :Во время каникул Витя сделал ? фотографий .Он подорил 6фотографи?? бабушки и 4 фотографии другу.Сколько фотографий осталось у Вити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделал 15 фото подарил 6+4=10 15-10=5 осталось
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