Какими выразительными свойствами обладает слово воробей, найти примеры использо??ания слова, найти примеры исполтзования слова в стихотворных и прозаических художественных текстах.

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В качестве эпитетов, как правило подбираются прилагательные, наречия, существительные, которые добавляют большую выразительность. К слову воробей, можно подобрать эпитеты - маленький, шумный, драчливый, взъерошенный, нахолившийся, хитрый, задиристый, пугливый и другие.