Конспект безопасного поведения на природе

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Конспект безопасного поведения на природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не мусоририть ,не оставлять костёр горящим , не ломать ветки деревьев , не рвать цветы . Собрать за собой мусор и затушить огонь.
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