Странное изречение: идти против течения. идти против течения- это всегда исключение. это бфть глупым, по мнению тех, кто плывет по течению: стихия бывает жестока к шагающим против потока. 1. Найдите в тексте причасти...

Русский язык
Странное изречение: идти против течения. идти против течения- это всегда исключение. это бфть глупым, по мнению тех, кто плывет по течению: стихия бывает жестока к шагающим против потока. 1. Найдите в тексте причастие? в значение какой части речи употреблено оно в тексте? свой ответ обоснуйте. 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 причастие - шагающим - несовершен. вид, наст. время, непереход., невозвратное, полная форма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить 4300×6=2580 4км 300м×6=
Ответить
История
Помогите срочно что такое неравенство и знать
Ответить
Українська мова
Помогите составить тест-міркування на висновок: "Ось чому не можна одночасно чита??и книжку та обідати чи вечерятиї"
Ответить
Физика
Как называется наибольшее перемещение тела от положения равновесия при колебани?? движения
Ответить
Математика
Что обозначает пословится из трёх минут четыре не зделаешь
Ответить