Странное изречение: идти против течения. идти против течения- это всегда исключение. это бфть глупым, по мнению тех, кто плывет по течению: стихия бывает жестока к шагающим против потока. 1. Найдите в тексте причасти...
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Странное изречение: идти против течения. идти против течения- это всегда исключение. это бфть глупым, по мнению тех, кто плывет по течению: стихия бывает жестока к шагающим против потока. 1. Найдите в тексте причастие? в значение какой части речи употреблено оно в тексте? свой ответ обоснуйте. 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
причастие - шагающим - несовершен. вид, наст. время, непереход., невозвратное, полная форма.
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