В чечение какого времени формировался и продолжает формироваться облик земли

География
В чечение какого времени формировался и продолжает формироваться облик земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша Земля состоит из ядра, мантии и земной коры. В результате сложных процессов земная кора плавает на верхней мантии. Находясь в постоянном движении они сдвигаются от 1 до 6 см в год, в зависимости от местоположения литосферных плит. Ученые считают что облик земли формировался от 3.6 млрд. лет до нашего времени, перемещая литосферные плиты в разные стороны горизонта. Вот так она и формируется по сей день.
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