Помогите пожалуйста! Что объединяет народы РФ? Не менее 3 аргументов. Заранее спас??бо)
Обществознание
Помогите пожалуйста! Что объединяет народы РФ? Не менее 3 аргументов. Заранее спас??бо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)У всех едининый язык 2)одна конституция 3)одно гражданство
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