Помогите пожалуйста! Что объединяет народы РФ? Не менее 3 аргументов. Заранее спас??бо)

Обществознание

Помогите пожалуйста! Что объединяет народы РФ? Не менее 3 аргументов. Заранее спас??бо)

Автор: Гость