Переведите обьявление С немецкого на русский. Помогите!!!

Гость: Гость:

Тебе нравятся собаки? Ты охотно гуляешь и на тебя можно расчитывать? (дословно: ты надежен?) Ищем выгульщика собак. Наш Белло милый и игривый. К сожалению он много времени проводит один и скучает, когда мы очень много работаем и мы не можем достаточно ухаживать за ним, потому что у нас слишком мало времени. У тебя есть желание поиграть и погулять с ним после обеда? Ты также можешь взять с собой другую собаку. Белло нравятся другие собаки, когда они не агрессивные. Белло нуждается в тебе с понедельника по пятницу с 15 до 17 часов. Возможно ли тоже, если Белло иногда будет приходить на выходные? Мы не можем брать его с собой, когда уезжаем, потому что ему не нравится кататься на машине. Ты получишь за каждый раз (т.е. прогулку) 5 евро, за выходные, в которые он провелет у тебя весь день, 20 евро.