Б) Определи,аоторый час. 16:25 27 мин 49 мин А) 72 ч = сут. 5 в. = лет 7 мин 25 с = мин с. 9 сут. 2 ?? = ч 612 с = мин с. 5 лет 8 мес. = мес. 1 мес. 2 сут.= сут. 12 нед. 5 сут. = сут.

Гость: Гость:

А) 72 час = 3 сут. 5 в. = 500 лет. 7 мин 25 сек = 7 25/60=7 5/12 мин. 7 мин 25 сек = 7*60+25=445 сек. 9 сут 2 час = 9*24+2=218 час. 612 сек = 10 мин 12 сек. 5 лет 8 мес = 5*12+8=68 мес. 1 мес 2 сут = 32 или 33 сут. А если мес фев, то 30 или 31. 12 нед 5 сут = 12*7+5=89 сут. И все это я посчитал в уме, без калькулятора!