Смысл пословицы: Ничто не обходится так дёшево и не ценится так дорого, как вежлив??сть.
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Смысл пословицы: Ничто не обходится так дёшево и не ценится так дорого, как вежлив??сть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливость это такое качество человека которое очень ценно и его надо хранить,а не быть безкультурным.
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