Предложения с словосочетанием: пиши красиво чудесная ручка полезная орфограмма срочно
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Предложения с словосочетанием: пиши красиво чудесная ручка полезная орфограмма срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель сделал мне замечание:пиши красиво Мама мне купила чудесную ручку Я запомнила полезную орфограмму
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