3.При кодировании текста использовать таблица Unicode.Посчитайте объем 4.Вычислите информационный объем тестового документа в мегабайтах с точностью до сотых и узнайте сколько трехдюймовых дискет емкости 1,44мб понабится для п...

Информатика

3.При кодировании текста использовать таблица Unicode.Посчитайте объем 4.Вычислите информационный объем тестового документа в мегабайтах с точностью до сотых и узнайте сколько трехдюймовых дискет емкости 1,44мб понабится для переноса этого документа если в нем 604 страницы 89 символов в строке 66 строк на странице

Автор: Гость