3.При кодировании текста использовать таблица Unicode.Посчитайте объем 4.Вычислите информационный объем тестового документа в мегабайтах с точностью до сотых и узнайте сколько трехдюймовых дискет емкости 1,44мб понабится для п...
Информатика
3.При кодировании текста использовать таблица Unicode.Посчитайте объем 4.Вычислите информационный объем тестового документа в мегабайтах с точностью до сотых и узнайте сколько трехдюймовых дискет емкости 1,44мб понабится для переноса этого документа если в нем 604 страницы 89 символов в строке 66 строк на странице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известо, что размер 1 символа Unicode = 2B. Тогда: 604*89*66*2B=7095792B/1024=6929,48KB/1024=6,77MB 6,77/1,44=4,7 Информационный объем тестового документа 6,77MB. Для переноса этого документа понабится 5 трехдюймовых дискет емкости 1,44мб.
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