Запиши число в стандартном виде: 0,075=..., ...*...^ Укажи порядок числа:
Алгебра
Запиши число в стандартном виде: 0,075=..., ...*...^ Укажи порядок числа:
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порядок числа равен
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