Колыбельнуюпесенку спокой ночи малыши

Гость: Гость:

Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяла и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, Чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай: Баю-бай. Обязательно по дому в этот час Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком всё темнее, Утро ночи мудренее. Глазки закрывай, Баю-бай.