Колыбельнуюпесенку спокой ночи малыши
Музыка
Колыбельнуюпесенку спокой ночи малыши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяла и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, Чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай: Баю-бай. Обязательно по дому в этот час Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком всё темнее, Утро ночи мудренее. Глазки закрывай, Баю-бай.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
3.При кодировании текста использовать таблица Unicode.Посчитайте объем 4.Вычислите информационный объем тестового документа в мегабайтах с точнос...
Математика
Английский язык
Пожалуйста, помогите, грамотно перевести на английский язык, заранее спасибо! :)) ??еширский Кот — кот Герцогини, который часто улыбается. Вид у ...