Найдите значение алгебраической суммы -8,9+(+18)-(+1,1)-(-12)
Математика
Найдите значение алгебраической суммы -8,9+(+18)-(+1,1)-(-12)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8,9+(+18)-(+1,1)-(-12)=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Составь рассказ из 5 предложений,которые начинались бы со слов; Мне бы хотелось жи??ь во времена Геродота,потому что...
Русский язык
Найдите в тексте простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое и ??оставное именное сказуемое, срочно!!!!! Анды — самые высокие го...