Помогите пожалуйста с 10, 8, 7нужно подробно

Математика
Помогите пожалуйста с 10, 8, 7нужно подробно
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Применены свойства логарифмов и арифметического квадратного корня
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