Лодка шла по течению реки 2.4 часа и против течения 3.2 часа. Путь пройденный лодкой по течению,оказался на 13.2 км длиннее пути, пройденного против течения. Найдите скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки рав...

Математика

Лодка шла по течению реки 2.4 часа и против течения 3.2 часа. Путь пройденный лодкой по течению,оказался на 13.2 км длиннее пути, пройденного против течения. Найдите скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки равна 3.5 км/ч

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