Лодка шла по течению реки 2.4 часа и против течения 3.2 часа. Путь пройденный лодкой по течению,оказался на 13.2 км длиннее пути, пройденного против течения. Найдите скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки рав...
Математика
Лодка шла по течению реки 2.4 часа и против течения 3.2 часа. Путь пройденный лодкой по течению,оказался на 13.2 км длиннее пути, пройденного против течения. Найдите скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки равна 3.5 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - собственная скорость лодки х+3,5 - скорость по течению х-3,5 - скорость против течения S=Vt 2,4(х+3,5) - путь по течению 3,2(х-3,5) - путь против течения 2,4(х+3,5)-3,2(х-3,5)=13,2 2,4х+8,4-3,2х+11,2=13,2 8,4+11,2-13,2=3,2х-2,4х 6,4=0,8х х=6,4:0,8 х=8 (км/ч) Ответ: скорость лодки в стоячей воде 8 км/ч
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