Напиши однокоренные слова к слову гореть, раздели их для переноса, укажи части речи.

Русский язык
Напиши однокоренные слова к слову гореть, раздели их для переноса, укажи части речи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сго-реть,об-го-реть,загореться,го-ре-лый.Сгореть,обгореть,загореться глаголы ,а горелый прилогательное.пожалуйста отметь что это лучший ответ
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